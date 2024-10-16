Толкали и хватали за форму: Толпа из 50 цыган помешала полицейским задержать лихача под Петербургом

К слову, ранее «Дорожный инспектор» сообщал, что оказавшей сопротивление могла быть группа из 50 цыган. Табор обосновался во Всеволожском районе десятки лет назад и продолжает развиваться. И это далеко не первый случай с их участием. Сейчас полиция разыскивает как лихача, так и жителей деревни, которые помешали его задержать.