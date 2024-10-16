Толкали и хватали за форму: Толпа из 50 цыган помешала полицейским задержать лихача под Петербургом

Поздним вечером 14 октября у дома № 87 на Ленинградской улице в деревне Верхние Осельки Всеволожского района сотрудники Госавтоинспекции остановили Lada. Однако при приближении полицейского легковушка резко тронулась и уехала. Стражи правопорядка пустились в погоню за лихачом. О подробностях сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
— Через несколько минут машина остановилась у одного из частных домов на улице Космонавтов. Ее водитель выбежал и скрылся в толпе находившихся во дворе людей. Последние стали толкать и хватать правоохранителей за форму, а также вести себя агрессивно, — рассказали в ведомстве.
К слову, ранее «Дорожный инспектор» сообщал, что оказавшей сопротивление могла быть группа из 50 цыган. Табор обосновался во Всеволожском районе десятки лет назад и продолжает развиваться. И это далеко не первый случай с их участием. Сейчас полиция разыскивает как лихача, так и жителей деревни, которые помешали его задержать.