Во Владивостоке спасли мужчину, который отпилил себе ногу бензопилой

Врачи Тысячекоечной больницы Владивостока спасли мужчину в критическом состоянии, который отпилил себе ногу бензопилой, сообщили в Telegram-канале медучреждения.
У пациента было обширное повреждение тканей бедра, сосудисто-нервного пучка, а также массивная кровопотеря. Мужчина впал в шок, у него резко снизилось давление.
Заведующий отделением сосудистой хирургии Евгений Бычков рассказал что в операционной пострадавшему срочно остановили кровотечение, вывели из шока и перелили донорскую кровь. Стабилизировав пациента, хирурги приступили к спасению конечности.
«Был взят большой участок подкожной вены и проведена аутовенозная пластика поверхностной бедренной артерии. Разрушенная артерия составила около 10 см в длину, но врачам удалось восстановить магистральное кровоснабжение в повреждённой конечности. Операция продолжалась полтора часа», — поделился Евгений Бычков.
Благодаря квалифицированным действиям медиков удалось спасти ногу. Пациент смог сам передвигаться уже на следующий день после операции.