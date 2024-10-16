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Во Владивостоке спасли мужчину, который отпилил себе ногу бензопилой

Пациент поступил в критическом состоянии.

Источник: Аргументы и факты

Врачи Тысячекоечной больницы Владивостока спасли мужчину в критическом состоянии, который отпилил себе ногу бензопилой, сообщили в Telegram-канале медучреждения.

У пациента было обширное повреждение тканей бедра, сосудисто-нервного пучка, а также массивная кровопотеря. Мужчина впал в шок, у него резко снизилось давление.

Заведующий отделением сосудистой хирургии Евгений Бычков рассказал что в операционной пострадавшему срочно остановили кровотечение, вывели из шока и перелили донорскую кровь. Стабилизировав пациента, хирурги приступили к спасению конечности.

«Был взят большой участок подкожной вены и проведена аутовенозная пластика поверхностной бедренной артерии. Разрушенная артерия составила около 10 см в длину, но врачам удалось восстановить магистральное кровоснабжение в повреждённой конечности. Операция продолжалась полтора часа», — поделился Евгений Бычков.

Благодаря квалифицированным действиям медиков удалось спасти ногу. Пациент смог сам передвигаться уже на следующий день после операции.

здоровье