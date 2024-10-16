В челябинском дворе хулиганы разбили дорогую иномарку

На северо-западе Челябинска этой ночью, 16 октября, хулиганы разбили дорогую иномарку Mercedes-Benz GLS. Момент происшествия во дворе дома по Братьев Кашириных попал на камеру умного домофона.
На кадрах видно, как двое мужчин подходят к припаркованному автомобилю. Позже начинают наносить сильные удары по лобовому стеклу и кузову машины. Из-за этого у автомобиля срабатывает сигнализация, а мужчины убегают.
В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что владелец иномарки уже написал заявление в полицию. Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия и разыскиваются подозреваемые.