Олбани
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске будут судить владельца и работников салонов с услугами для взрослых

Всего в сети «массажных салонов» работали 25 девушек и один мужчина.

Источник: Комсомольская правда

Омская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении десяти сотрудников сети массажных салонов, которые оказывали интимные услуги.

В июле 2021 года один из фигурантов дела зарегестрировался в качестве ИП, чтобы придать легальный вид своему бизнесу. По факту под вывеской массажных салонов скрывались притоны, где клиентам оказывались интимные услуги.

Владелец сети салонов нанял несколько администраторов, а также 25 девушек и одного мужчину, которые оказывали интимные услуги.

Благодаря статусу ИП фигурант дела смог заключать договоры аренды, уборки, охраны помещений, а также установить терминалы для оплаты. Помимо этого, с некоторыми соучастниками он заключал договоры на оказание «массажных услуг».

Полицейские раскрыли преступную деятельность в марте 2023 года.

На десятерых соучастников завели уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 241 УК РФ («организация занятия проституцией») и ч. 3 ст. 240 УК РФ («вовлечение в занятие проституцией»). Первомайский районный суд рассмотрит уголовное дело по существу.

Ранее мы писали, что омские полицейские закрыли сеть массажных салонов, где оказывали интим-услуги.