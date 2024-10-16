В Омске будут судить владельца и работников салонов с услугами для взрослых

Омская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении десяти сотрудников сети массажных салонов, которые оказывали интимные услуги.
В июле 2021 года один из фигурантов дела зарегестрировался в качестве ИП, чтобы придать легальный вид своему бизнесу. По факту под вывеской массажных салонов скрывались притоны, где клиентам оказывались интимные услуги.
Владелец сети салонов нанял несколько администраторов, а также 25 девушек и одного мужчину, которые оказывали интимные услуги.
Благодаря статусу ИП фигурант дела смог заключать договоры аренды, уборки, охраны помещений, а также установить терминалы для оплаты. Помимо этого, с некоторыми соучастниками он заключал договоры на оказание «массажных услуг».
Полицейские раскрыли преступную деятельность в марте 2023 года.
На десятерых соучастников завели уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 241 УК РФ («организация занятия проституцией») и ч. 3 ст. 240 УК РФ («вовлечение в занятие проституцией»). Первомайский районный суд рассмотрит уголовное дело по существу.
Ранее мы писали, что омские полицейские закрыли сеть массажных салонов, где оказывали интим-услуги.