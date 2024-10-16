Появились первые фото Михаила Пичугина из больницы: за 66 дней дрейфа в Охотском море сибиряк изменился до неузнаваемости

Сейчас Михаил находится в реанимации Магадана. Проконсультирован всеми необходимыми специалистами. Состояние удовлетворительное. Правда, похудел на 50 кило. Это практически вдвое, так как до этого весил около 100 килограммов. Это видно и по фото! Если сравнивать первые снимки, которые опубликовало правительство Магаданской области после посещения сибиряка в больнице, и архивные кадры, то видно, как он изменился. Все это время Пичугины были вынуждены есть сухую лапшу и размачивать горох, пить дождевую воду, но спустя время не смогли продолжать питаться одним и тем же. Помимо нехватки еды и воды их мучал холод. В октябре температура воздуха опускалась ниже −10 градусов.