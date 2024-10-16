Появились первые фото Михаила Пичугина из больницы: за 66 дней дрейфа в Охотском море сибиряк изменился до неузнаваемости

«Сюда-а-а!», — еле слышно прокричал изможденный бородатый мужчина, сидевший на надувной лодке посреди Охотского моря. Еще пару минут назад моряки, проплывавшие мимо резиновой шлюпки, болтавшейся на волнах, решили, что это буй или мусор. Однако, включив прожектор, они едва узнали в Робинзоне черты лица сибиряка с ориентировки о пропаже. Оказалось, это 46-летний Михаил Пичугин из Бурятии, который уже два месяца числится без вести пропавшим вместе со своим старшим братом и племянником. Но где же родные? Все они на борту надувной лодки «Байкат 470». Только вот 16-летний подросток и его отец уже без признаков жизни.
Сейчас Михаил находится в больнице Магадана. В сети появились первые откровения сибиряка и кадры после 66 дней дрейфа в открытом море.
«МЕЧТАЮ УВИДЕТЬ КИТОВ».
Организатором путешествия стал именно Михаил, который работает водителем на Сахалине. Летом 2024 года сибиряк решил отправиться на Шантарские острова. Но одному без спутника никак. Тогда он пригласил 49-летнего брата. Началась подготовка к отпуску с покупки катамарана, который мужчины считали непотопляемым. Потом запаслись провизией, спасательными жилетами, спальниками и палатками. За всем наблюдал племянник Михаила, который находился в Улан-Удэ во время летних каникул у отца.
«Мечтаю увидеть китов», — поведал школьник родным, напрашиваясь на острова.
Уже 4 августа Пичугины были у берегов Шантар. За штурвалом был Михаил, который вел лодку к мысу Перовского. Тогда и появился первый тревожный звоночек — мотор то и дело нагревался. Но проблему удалось устранить. Прожив на острове пару дней, семья засобиралась обратно в сторону города Оха. Так, 9 августа сибиряков проводила большая компания друзей, с которой они проводили время на острове. Путь должен был занять около четырех часов, но катамаран будто испарился.
ИСКАЛИ СРАЗУ В ТРЕХ РЕГИОНАХ.
Первыми тревогу забили друзья Михала. А 10 августа товарищи обратились в полицию. Родные о пропаже узнали уже 12 числа. За дело взялись спасатели сразу трех регионов: Сахалинской области, Хабаровского и Камчатского краев. Были задействованы самолеты и вертолеты. Специалисты осматривали побережье, бухты и заливы. Но ни вещей, ни лодки не обнаружили. Спустя месяц поиски приостановили. Ведь еды и воды на борту хватило бы максимум на три недели. В их спасение уже никто почти не верил, оставалось только молиться.
И чудо произошло 14 октября. Неожиданно для всех вести о Михаиле пришли спустя 66 (!) дней. Спас дрейфующего сибиряка экипаж супертраулер «Ангел» у берегов Камчатки.
По одной из предварительных версий, причиной трагедии стал сломанный двигатель лодки. По другой — мощный шторм, который сбил катамаран с курса.
ПОХУДЕЛ НА 50 КИЛО.
Сейчас Михаил находится в реанимации Магадана. Проконсультирован всеми необходимыми специалистами. Состояние удовлетворительное. Правда, похудел на 50 кило. Это практически вдвое, так как до этого весил около 100 килограммов. Это видно и по фото! Если сравнивать первые снимки, которые опубликовало правительство Магаданской области после посещения сибиряка в больнице, и архивные кадры, то видно, как он изменился. Все это время Пичугины были вынуждены есть сухую лапшу и размачивать горох, пить дождевую воду, но спустя время не смогли продолжать питаться одним и тем же. Помимо нехватки еды и воды их мучал холод. В октябре температура воздуха опускалась ниже −10 градусов.
А лишних 10 лет с виду добавила не только борода, отросшая за два месяца, но и сама ситуация. Пережить смерти родных и не сдаться — говорит о силе духа и несгибаемой воле к жизни. Кстати, по предварительной версии, брат и племянник Михаила могли погибнуть от истощения.