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В Новокубанском районе погиб водитель, у которого на трассе случился инсульт

По факту аварии проводится проверка.

Источник: ГАИ

51-летний водитель автомобиля Lexus погиб ранним утром 16 октября в результате ДТП, вызванного внезапным ухудшением его здоровья.

Мужчина ехал по трассе «Кавказ М» со стороны Армавира в сторону Кропоткина. В иномарке были пассажиры. В какой-то момент, по словам его спутников, водителю стало плохо (по предварительным данным, у него случился инсульт). Он умер до приезда скорой помощи.

Автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево.

Точная причина произошедшего будет установлена по итогам расследования, сообщили в Госавтоинспекции Кубани.