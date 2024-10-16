В Новокубанском районе погиб водитель, у которого на трассе случился инсульт

Мужчина ехал по трассе «Кавказ М» со стороны Армавира в сторону Кропоткина. В иномарке были пассажиры. В какой-то момент, по словам его спутников, водителю стало плохо (по предварительным данным, у него случился инсульт). Он умер до приезда скорой помощи.