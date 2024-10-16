В Новокубанском районе погиб водитель, у которого на трассе случился инсульт

51-летний водитель автомобиля Lexus погиб ранним утром 16 октября в результате ДТП, вызванного внезапным ухудшением его здоровья.
Мужчина ехал по трассе «Кавказ М» со стороны Армавира в сторону Кропоткина. В иномарке были пассажиры. В какой-то момент, по словам его спутников, водителю стало плохо (по предварительным данным, у него случился инсульт). Он умер до приезда скорой помощи.
Автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево.
Точная причина произошедшего будет установлена по итогам расследования, сообщили в Госавтоинспекции Кубани.