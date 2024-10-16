Деда, убившего внука в Екатеринбурге, отправят на психиатрическую экспертизу

В Екатеринбурге продолжается следствие по делу об убийстве 1,5 месячного мальчика. По предварительной информации, его убил 45-летний дедушка, когда пришел домой поздно вечером с работы — якобы его вывело из себя то, что младенец громко плакал в люльке. Полицию вызвали соседи, услышавшие крик ребенка. Злоумышленник к их прибытию успел сбежать, но его вскоре задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего» (ч.2, ст. 105 УК РФ).