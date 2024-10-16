Основательница Wildberries призвала журналистов не посещать сгоревший склад в Шушарах

«Все последние действия этого человека убеждают меня в том, что он социально опасен. Он по-прежнему в неясном правовом статусе и продолжает устраивать провокации», — уточнила основательница Wildberries.
Нахождение на территории складов, где еще незакончен ремонт, опасно. Кроме того, Татьяна Ким напомнила журналистам, что незаконное проникновение на частную территорию может привести к серьезным последствиям. Издание «Мойка78» напоминает, что пожар на складе маркетплейса в Шушарах произошел 13 января 2024 года.
Стоит отметить, что в настоящее время к складу Wildberries в Шушарах прибыл наряд полиции. «Фонтанка» добавляет, что склад мог быть сдан в эксплуатацию еще в октябре, но Wildberries его не принимает.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что Wildberries выплатил почти 35 миллиардов продавцам после пожара в Шушарах.