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Основательница Wildberries призвала журналистов не посещать сгоревший склад в Шушарах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 октября, ФедералПресс. Основательница Wildberries Татьяна Ким предостерегла прессу от посещения склада компании в Шушарах после пожара. Она отметила, что такое приглашение разослал журналистам и подрядчикам ее бывший супруг.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Все последние действия этого человека убеждают меня в том, что он социально опасен. Он по-прежнему в неясном правовом статусе и продолжает устраивать провокации», — уточнила основательница Wildberries.

Нахождение на территории складов, где еще незакончен ремонт, опасно. Кроме того, Татьяна Ким напомнила журналистам, что незаконное проникновение на частную территорию может привести к серьезным последствиям. Издание «Мойка78» напоминает, что пожар на складе маркетплейса в Шушарах произошел 13 января 2024 года.

Стоит отметить, что в настоящее время к складу Wildberries в Шушарах прибыл наряд полиции. «Фонтанка» добавляет, что склад мог быть сдан в эксплуатацию еще в октябре, но Wildberries его не принимает.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что Wildberries выплатил почти 35 миллиардов продавцам после пожара в Шушарах.

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