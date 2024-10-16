Почтальона из Приангарья обманули на 2,3 млн

62-летняя потерпевшая искала дополнительный способ заработка через Интернет. На одном из сайтов ей попалась ссылка на торговлю на бирже. Женщина перешла по ссылке и заполнила анкету, оставив контактную информацию. После этого ей позвонил «инвестиционный менеджер», по инструкции которого она установила приложение на телефон и внесла первый взнос.