Почтальона из Приангарья обманули на 2,3 млн

62-летняя потерпевшая искала дополнительный способ заработка через Интернет. На одном из сайтов ей попалась ссылка на торговлю на бирже. Женщина перешла по ссылке и заполнила анкету, оставив контактную информацию. После этого ей позвонил «инвестиционный менеджер», по инструкции которого она установила приложение на телефон и внесла первый взнос.
Несколько раз в своём личном кабинете иркутянка видела «доход», но, когда она решила вывести средства, с неё потребовали оплатить комиссию за совершение следок, «торгового плеча» и за вывоз средств. В итоге она перечислила почти 2,3 миллиона рублей.
Возбуждено уголовное дело.