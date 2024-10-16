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Почтальона из Приангарья обманули на 2,3 млн

2,3 миллиона рублей потеряла почтальон из Иркутской области, поверив лжеброкерам. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Источник: Freepik

62-летняя потерпевшая искала дополнительный способ заработка через Интернет. На одном из сайтов ей попалась ссылка на торговлю на бирже. Женщина перешла по ссылке и заполнила анкету, оставив контактную информацию. После этого ей позвонил «инвестиционный менеджер», по инструкции которого она установила приложение на телефон и внесла первый взнос.

Несколько раз в своём личном кабинете иркутянка видела «доход», но, когда она решила вывести средства, с неё потребовали оплатить комиссию за совершение следок, «торгового плеча» и за вывоз средств. В итоге она перечислила почти 2,3 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело.