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Во Владивостоке прокуратура обвинила мать в гибели трёхмесячной дочери

Следствие считает, что женщина в момент гибели ребёнка находилась в наркотическом опьянении.

Источник: Аргументы и факты

На скамью подсудимых во Владивостоке сядет женщина, оставившая без присмотра младенца, что привело к трагической гибели ребенка. Прокуратура Первомайского района утвердила обвинительное заключение против жительницы города 1987 года рождения, которую обвиняют по ч. 1 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности.

По информации, опубликованной Telegram-каналом «Прокуратура Приморского края», в июле этого года мать купала своих двоих трехмесячных детей. В какой-то момент она оставила одну из девочек в ванне без присмотра, и малышка захлебнулась.

При медицинском освидетельствовании выяснилось, что мать погибшей девочки находилась в момент происшествия в наркотическом опьянении. Двое других детей у женщины были изъяты соответствующими органами и отправлены в специальные учреждения для несовершеннолетних.

Уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.