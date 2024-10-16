Во Владивостоке прокуратура обвинила мать в гибели трёхмесячной дочери

На скамью подсудимых во Владивостоке сядет женщина, оставившая без присмотра младенца, что привело к трагической гибели ребенка. Прокуратура Первомайского района утвердила обвинительное заключение против жительницы города 1987 года рождения, которую обвиняют по ч. 1 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности.
По информации, опубликованной Telegram-каналом «Прокуратура Приморского края», в июле этого года мать купала своих двоих трехмесячных детей. В какой-то момент она оставила одну из девочек в ванне без присмотра, и малышка захлебнулась.
При медицинском освидетельствовании выяснилось, что мать погибшей девочки находилась в момент происшествия в наркотическом опьянении. Двое других детей у женщины были изъяты соответствующими органами и отправлены в специальные учреждения для несовершеннолетних.
Уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.