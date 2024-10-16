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В Ростове-на-Дону за подготовку к теракту осудили жителя Бердянска

В Ростове-на-Дону осудили украинского шпиона.
Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону вынесли приговор шпиону, который передавал информацию украинской стороне, а также готовил теракт. Об этом сегодня, 16 октября, сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Как выяснилось, весной 2022 года мужчина начал интернет-общение с участниками террористического сообщества, действовавшего в интересах ВСУ.

С конца мая по июль 2022 года экстремист собирал и передавал информацию о жителях Бердянска, публично выступающих в поддержку России. В июне того же года он приобрел взрывные устройства для совершения теракта.

Также шпион склонял людей к участию в террористическом сообществе.

— Приговор вынесли по нескольким уголовным статьям. Подсудимому назначили 15 лет колонии строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а также штраф в 500 тысяч рублей, — рассказали в Южном окружном военном суде.

Добавим, решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Ранее в донской столице осудили пособника украинских спецслужб.