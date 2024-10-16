В Омске трамвай сошёл с рельсов

Ранее в Омске трамвайный вагон перегородил путь на повороте у трамвайного депо, куда он, скорее всего, следовал. За трамваем образовался затор из нескольких вагонов. Чтобы снять пассажирский транспорт с путей, пришлось привлекать спецтехнику. После этого «пробка» из трамваев «рассосалась».