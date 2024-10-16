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В Омске трамвай сошёл с рельсов

Движение на участке уже восстановлено.

Источник: Om1 Омск

В Омске днём, 16 октября, на пересечении улиц Котельникова и Марченко сошёл с рельсов трамвай № 2. По информации мэрии, в результате инцидента первая колёсная пара трамвая сошла с путей, что временно нарушило движение общественного транспорта. Трамвай следовал в направлении остановки «Полёт».

Специалисты технической службы оперативно прибыли на место происшествия для устранения проблемы. Благодаря их действиям движение по маршруту было быстро восстановлено, и трамвай продолжил работу в штатном режиме.

Ранее в Омске трамвайный вагон перегородил путь на повороте у трамвайного депо, куда он, скорее всего, следовал. За трамваем образовался затор из нескольких вагонов. Чтобы снять пассажирский транспорт с путей, пришлось привлекать спецтехнику. После этого «пробка» из трамваев «рассосалась».