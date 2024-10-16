В Омске трамвай сошёл с рельсов

В Омске днём, 16 октября, на пересечении улиц Котельникова и Марченко сошёл с рельсов трамвай № 2. По информации мэрии, в результате инцидента первая колёсная пара трамвая сошла с путей, что временно нарушило движение общественного транспорта. Трамвай следовал в направлении остановки «Полёт».
Специалисты технической службы оперативно прибыли на место происшествия для устранения проблемы. Благодаря их действиям движение по маршруту было быстро восстановлено, и трамвай продолжил работу в штатном режиме.
Ранее в Омске трамвайный вагон перегородил путь на повороте у трамвайного депо, куда он, скорее всего, следовал. За трамваем образовался затор из нескольких вагонов. Чтобы снять пассажирский транспорт с путей, пришлось привлекать спецтехнику. После этого «пробка» из трамваев «рассосалась».