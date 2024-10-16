МВД Башкирии задержало трех нелегальных варщиков жидкости для вейпов

Согласно предварительным данным, злоумышленники на складе в Нефтекамске варили жидкости для вейпов, разливали их в тару для продажи, клеили на нее этикетки и упаковывали. На складском помещении и в частном доме одного из подозреваемых изъяли около 90 тысяч штук готовой продукции. По сведениям экспертизы, стоимость изъятого товара превышает 70 миллионов рублей.