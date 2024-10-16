МВД Башкирии задержало трех нелегальных варщиков жидкости для вейпов

Управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Башкирии задержало трех граждан, которых подозревают в производстве и сбыте никотиносодержащей продукции без предусмотренной законодательством маркировки. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Согласно предварительным данным, злоумышленники на складе в Нефтекамске варили жидкости для вейпов, разливали их в тару для продажи, клеили на нее этикетки и упаковывали. На складском помещении и в частном доме одного из подозреваемых изъяли около 90 тысяч штук готовой продукции. По сведениям экспертизы, стоимость изъятого товара превышает 70 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».
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