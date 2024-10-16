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Жителю Новороссийска, расстрелявшему соседей из охотничьего ружья, предъявили обвинение

В результате стрельбы женщина получила тяжелые ранения.

Бытовой конфликт, произошедший в пригородном хуторе Ленинский путь, закончился стрельбой и тяжелыми увечьями. 51-летнюю хуторянку доставили в больницу со сквозными ранениями нижних конечностей и переломом тазобедренной кости. Обвинение в совершении преступления предъявлено 57-летнему жителю Новороссийска.

Полицейские установили, что тяжелые травмы женщине причинил сосед. Мужчина пришел в гости к ней и ее мужу. Во время совместного застолья мужчины поссорились. По данным правоохранителей, обвиняемый сбегал за охотничьим ружьем, заряженным дробью, и открыл стрельбу по соседям. Хозяйка дома была тяжело ранена, ее супруг получил легкое ранение в ногу.

Фигурант находится под стражей. Ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.