Жителю Новороссийска, расстрелявшему соседей из охотничьего ружья, предъявили обвинение

Полицейские установили, что тяжелые травмы женщине причинил сосед. Мужчина пришел в гости к ней и ее мужу. Во время совместного застолья мужчины поссорились. По данным правоохранителей, обвиняемый сбегал за охотничьим ружьем, заряженным дробью, и открыл стрельбу по соседям. Хозяйка дома была тяжело ранена, ее супруг получил легкое ранение в ногу.