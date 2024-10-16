Режим ЧС после взрыва в жилом доме отменили в Нижнем Тагиле

Обрушение двух подъездов пятиэтажки произошло 1 августа после взрыва газа. В результате погибли 11 человек, в том числе шестеро детей. В городе был введен режим ЧС. Ленинский районный суд Нижнего Тагила отправил под домашний арест трех сотрудников «Газэкса» — Максима Гривского, Александра Алимова и Александру Ерыкину, обвиняемых по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Все трое обвиняемых не признают свою вину. Между тем, по мнению специалистов, взрыв в пятиэтажке произошел из-за неисправности газового оборудования. Следствие считает, что это случилось в квартире № 2. По неофициальной информации, газовики во время проверки не заметили изношенный шланг.