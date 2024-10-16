В Новосибирской области у сектантов изъяли имущество в пользу государства

По данным суда, сделка по передаче имущества была заключена в марте 2017 года, уже после того, как Генеральная прокуратура Российской Федерации предупредила Свидетелей Иеговы о недопустимости экстремистской деятельности. Прокуратура полагает, что сделка была мнимой, то есть оформленной только для вида, с целью уклонения от передачи активов в государственную собственность. Важно отметить, что сделка была заключена всего за месяц до того, как Верховный суд России принял решение о ликвидации всех структур Свидетелей Иеговы в стране.