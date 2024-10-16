Подрядчик заплатит шесть миллионов за срыв контракта в Иркутском районе

В Иркутском районе подрядчик сорвал сроки строительства и будет оштрафован на шесть миллионов рублей. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, контракт на строительство дороги был заключен с организацией и администрацией села Дзержинское. Стоит отметить, что соглашение и работы проводили по нацпроекту «Жилье и городская среда».
— Обязательства по контракту подрядчиком в установленный срок не исполнены. Прокуратура завела дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом), по результатам его рассмотрения директору организации назначено наказание в виде штрафа, — пояснили в ведомстве.
В надзорном ведомстве проследят за исполнением всех работ прописанных в контракте.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что почтальон из Иркутска лишилась более двух миллионов рублей из-за уловок аферистов. Всего за сутки лжеменеджеры по инвестициям обманули четыре человека.