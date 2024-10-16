Подрядчик заплатит шесть миллионов за срыв контракта в Иркутском районе

В Иркутском районе подрядчик сорвал сроки строительства и будет оштрафован на шесть миллионов рублей. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, контракт на строительство дороги был заключен с организацией и администрацией села Дзержинское. Стоит отметить, что соглашение и работы проводили по нацпроекту «Жилье и городская среда».