«Оскорбили сами себя»: В Ростове нашли выброшенные коробки с иконами

В микрорайоне «Левенцовский» в Ростове прихожане одного из храмов обнаружили гору икон, которые кто-то выбросил, словно мусор. Как рассказали местные жители порталу 161.ru, несколько картонных и деревянных ящиков с ликами святых привезли на пустырь неизвестные. Выгрузили все из машины прямо в поле неподалеку от многоэтажек и были таковы.
«ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО ОТПЕЧАТАЛИ БРАК».
В местном храме корреспонденту «Комсомольской правды — Ростов-на-Дону» подтвердили, что такой факт был. Прихожане были возмущены увиденным. По словам очевидцев, некоторые иконы были напечатаны на плотной бумаге без названий.
— Такое ощущение, что в типографии отпечатали брак, и вот таким образом от него избавились.
Пресс-секретарь Митрополита Ростовского и Новочеркасского Игорь Петровский сказал, что знает о ситуации.
— На мой взгляд, святотатство или небрежение к святыне — действительно грех. Но если та или иная святыня приходит в негодность, то ее желательно утилизировать должным благочестивым образом, — говорит Игорь Петровский.
«КОГДА БИЗНЕС ЗАСТИТ ГЛАЗА».
К примеру, если есть возможность, то можно закопать предмет во дворе, сжечь или пустить по проточной воде в реке.
— Мы живем в мире, где сегодня написание икон не является многолетним трудом художника. Часто достаточно нажатия кнопки на принтере, чтобы священное изображение было напечатано. Что же касается конкретно ситуации в микрорайоне «Левенцовский», то сейчас некоторые активные комментаторы пытаются поднять вопрос о необходимости возбуждения уголовного дела по статье «Оскорбление чувств верующих».
На мой взгляд, подобные предложения являются неуместными. Люди, выбросившие иконы, оскорбили сами себя. Гоняться за ними нет смысла. В данном конкретном случае речь — не столько об оскорблении чувств верующих, сколько досадная реальность наших дней, когда бизнес застит глаза. Люди зачастую даже не думают о том, что у них в руках, помимо барышей, могут оказаться священные предметы.