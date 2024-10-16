«Оскорбили сами себя»: В Ростове нашли выброшенные коробки с иконами

На мой взгляд, подобные предложения являются неуместными. Люди, выбросившие иконы, оскорбили сами себя. Гоняться за ними нет смысла. В данном конкретном случае речь — не столько об оскорблении чувств верующих, сколько досадная реальность наших дней, когда бизнес застит глаза. Люди зачастую даже не думают о том, что у них в руках, помимо барышей, могут оказаться священные предметы.