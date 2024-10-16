Водитель умер в сгоревшем автомобиле недалеко от границы с Польшей

Авария произошла у деревни Порозово, она находится недалеко от границы с Польшей — Свислочский район граничит с Подляским воеводством. По предварительной информации, 47-летний водитель Chevrolet Equinox не справился с управлением и съехал в кювет, где врезался в дерево.
После удара кроссовер загорелся, водитель автомобиля оказался зажат в салоне и не смог выбраться самостоятельно.
«От полученных травм он скончался на месте».
На месте происшествия работают следователи, которые выясняют причины, которые привели к ДТП и гибели водителя.
Проверку по факту проводит Свислочский районный отдел Следственного комитета.