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Водитель умер в сгоревшем автомобиле недалеко от границы с Польшей

МИНСК, 16 окт — Sputnik. Мужчина погиб в результате ДТП в Свислочском районе Гродненской области, об этом сообщили в среду в Следственном комитете Беларуси.

Источник: Sputnik.by

Авария произошла у деревни Порозово, она находится недалеко от границы с Польшей — Свислочский район граничит с Подляским воеводством. По предварительной информации, 47-летний водитель Chevrolet Equinox не справился с управлением и съехал в кювет, где врезался в дерево.

После удара кроссовер загорелся, водитель автомобиля оказался зажат в салоне и не смог выбраться самостоятельно.

«От полученных травм он скончался на месте».

рассказали в СК.

На месте происшествия работают следователи, которые выясняют причины, которые привели к ДТП и гибели водителя.

Проверку по факту проводит Свислочский районный отдел Следственного комитета.