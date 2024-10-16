В омской квартире нашли тело мужчины с ножевыми ранениями

СУ СК России по Омской области возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Утром 14 октября в квартире дома на 2-й Любинской было обнаружено тело 51-летнего мужчины с ножевыми ранениями.
Следователи установили, что к преступлению причастна 31-летняя знакомая омича. В ночь с 13 на 14 октября женщина распивала с товарищем алкоголь. В ходе конфликта она несколько раз ударила мужчину ножом, после чего он скончался на месте. Затем подозреваемая скрылась с места преступления. Полицию вызвала сожительница потерпевшего, которая пришла домой утром.
В настоящее время подозреваемую заключили под стражу.
Ранее СУ СК России по Омской области завершило расследование уголовного дела по обвинению 33-летнего жителя Омска в разбое и убийстве 78-летней пенсионерки. Дело передано в суд для рассмотрения по существу. Подробности об этом можно прочитать в материале ниже.