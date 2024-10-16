В Перми на ул. Восстания автомобиль снес забор детской площадки

О ДТП сообщили очевидцы в социальных сетях. Сперва водитель автомобиля парковался во дворе, потом транспорт дернуло вперед.
Машина снесла металлическое ограждение детской площадки, а после упала на тротуар. Информации о пострадавших пешеходах нет.
15 октября 2024 года на улице Восстания автомобиль вылетел с парковки, снес забор и упал на тротуар.
О ДТП сообщили очевидцы в социальных сетях. Сперва водитель автомобиля парковался во дворе, потом транспорт дернуло вперед.
Машина снесла металлическое ограждение детской площадки, а после упала на тротуар. Информации о пострадавших пешеходах нет.