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Водитель сгорел заживо, когда авто въехало в дерево и загорелось под Свислочью

Под Свислочью водитель не смог выбраться из горящего авто и погиб.

Источник: Комсомольская правда

В Свислочском районе водитель сгорел заживо в ДТП, когда его машина съехала с трассы, врезалась в дерево и загорелась, сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

Смертельная авария произошла 16 октября около 17.48 вблизи деревни Порозово. В милицию позвонили очевидцы. На месте выяснилось, что на трассе 46-летний житель Бреста на «Шевроле» не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. В результате аварии авто загорелось. Водитель погиб на месте, пассажиров в иномарке не было.

Позднее в Следственном комитете раскрыли подробности смертельной аварии, сообщив, что водитель оказался зажат в транспортном средстве, не смог выбраться и погиб.

Следственно-оперативная группа продолжает работу.

А еще массовое ДТП с тремя автомобилями случилось на МКАД в Минске.

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