Водитель сгорел заживо, когда авто въехало в дерево и загорелось под Свислочью

Смертельная авария произошла 16 октября около 17.48 вблизи деревни Порозово. В милицию позвонили очевидцы. На месте выяснилось, что на трассе 46-летний житель Бреста на «Шевроле» не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. В результате аварии авто загорелось. Водитель погиб на месте, пассажиров в иномарке не было.