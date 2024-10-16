Водитель сгорел заживо, когда авто въехало в дерево и загорелось под Свислочью

В Свислочском районе водитель сгорел заживо в ДТП, когда его машина съехала с трассы, врезалась в дерево и загорелась, сообщили в УВД Гродненского облисполкома.
Смертельная авария произошла 16 октября около 17.48 вблизи деревни Порозово. В милицию позвонили очевидцы. На месте выяснилось, что на трассе 46-летний житель Бреста на «Шевроле» не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. В результате аварии авто загорелось. Водитель погиб на месте, пассажиров в иномарке не было.
Позднее в Следственном комитете раскрыли подробности смертельной аварии, сообщив, что водитель оказался зажат в транспортном средстве, не смог выбраться и погиб.
Следственно-оперативная группа продолжает работу.
А еще массовое ДТП с тремя автомобилями случилось на МКАД в Минске.
Тем временем белорус после свадьбы разгромил Mercedes-Benz, когда искал жену.