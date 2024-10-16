«Лечение затянулось на месяцы». Пьяный солигорчанин жестоко избил жену и пойдет под суд

В Солигорске избивший жену горожанин может сесть в тюрьму на три года, рассказали в УВД Миноблисполкома.
Под суд за рукоприкладство пойдет 47-летний житель Солигорска. Будучи пьяным, мужчина жестоко избил свою 42-летнюю супругу. Женщину госпитализировали с многочисленными травмами, а ее лечение затянулось на месяцы.
Фигуранта привлекли к уголовной ответственности. Ему грозит до трех лет лишения свободы.
Тем временем белорус после свадьбы разгромил Mercedes-Benz, когда искал жену.
А еще милиция назвала штраф за срубленную ветку или собранные плоды с дерева соседа.
Тем временем водитель сгорел заживо, когда авто въехало в дерево и загорелось под Свислочью.