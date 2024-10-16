Власти Ростова выявили нарушения в школе № 75, где случилась массовая давка. Об этом сообщил в своём ТГ-канале глава администрации города Алексей Логвиненко.
Представители муниципалитета выехали на проверку в самую большую школу микрорайона Суворовского, где учится почти шесть тыс. детей. Поводом послужила массовая давка и потасовка учащихся у гардероба. Инцидент произошёл 15 октября. Речь шла даже о нескольких пострадавших.
«Обращений детей в медицинские учреждения города не зафиксировано», — прокомментировал глава.
В то же время в образовательном учреждении комиссия выявила нарушения правил внутреннего распорядка. Их немедленно устранят. Так, будут разделены потоки учащихся, а также организован веерный выход детей из кабинетов.
Кроме того, дополнительные гардеробные будут созданы на втором и третьем этажах здания. А количество дежурных учителей, отвечающих за порядок, будет увеличено.
По итогам проверки руководство школы привлекли к дисциплинарной ответственности. Аналогичные проверки, сообщили в администрации города, пройдут и в других ростовских школах.