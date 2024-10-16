Свердловчанина обвиняют в создании финансовой пирамиды с ущербом в 116 млн руб

Следствие утверждает, что с мая 2016 года по июнь 2019 года участники организованной группы предлагали другим людям вложиться в развитие цифровой платформы, выдавая это за выгодную инвестицию и обещая им большой доход. Граждан убеждали в необходимости инвестировать с помощью специальной программы-робота, которая якобы может обеспечить ежедневную прибыль и защитить от убытков.