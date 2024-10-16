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Уголовное дело по факту гибели монтажника возбудили в Шахтах

По факту смертельного травмирования 43-летнего монтажника в Шахтах возбуждено уголовное дело. Как сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета по Ростовской области, в случившемся обнаружили признаки нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека.

Следователи осмотрели место происшествия и назначили судмедэкспертизу. По предварительной информации, мужчина мог сорваться с крыши здания Детской школы искусств г. Шахты по ул. Пролетарской, 135, в которой проводился ремонт.