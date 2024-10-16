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В Самарской области на трассе М-5 из-за ДТП грузовик лишился кабины

В Самарской области из-за аварии осложнено движение на трассе М-5 «Урал».

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области пользователи социальных сетей поделились кадрами страшной аварии на трассе М-5 «Урал». Из-за столкновения у грузовика вырвало кабину.

Согласно данным ФКУ «Поволуправтодор», движение на участке М-5 "Урал Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа затруднено с 10:10 из-за устранения последствий аварии. Сотрудники профильных ведомств уже работают на месте происшествия.

По словам очевидцев, большегруз врезался в отбойник. Из-за сильного удара кабина оторвалась, а сам транспорт развернулся на трассе. На данный момент нет официальной информации о причинах происшествия и количестве пострадавших.