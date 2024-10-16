За что задержали 21-летнюю террористку в Самарской области?

В УФСБ Самарской области сообщили, что 16 октября задержана 21-летняя местная жительница. Как выяснилось, девушка через мессенджеры связалась с представителями украинских спецслужб и за деньги согласилась выполнить для них задание.
В качестве объекта для совершения террористического акта была выбрана вышка сотовой связи. Злоумышленница привлекла к выполнению задания местных жителей из числа наркоманов. Все вместе они подожгли вышку. Также она лично готовилась к поджогу релейного шкафа на железной дороге около одной из самарских станций. Для выполнения этого теракта девушка устроила схрон, в котором спрятала горючую жидкость и инструменты для вскрытия шкафа. Здесь её и задержали сотрудники правоохранительных органов.
Оперативно-розыскную деятельность и следствие вели сотрудники регионального УФСБ. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ «Террористический акт», срок наказания — до 20 лет лишения свободы. Её подельники также задержаны, но в отношении их уголовное дело возбуждено по иной статье — ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».
На время следствия фигуранты будут находиться в СИЗО.