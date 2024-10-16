За что задержали 21-летнюю террористку в Самарской области?

В качестве объекта для совершения террористического акта была выбрана вышка сотовой связи. Злоумышленница привлекла к выполнению задания местных жителей из числа наркоманов. Все вместе они подожгли вышку. Также она лично готовилась к поджогу релейного шкафа на железной дороге около одной из самарских станций. Для выполнения этого теракта девушка устроила схрон, в котором спрятала горючую жидкость и инструменты для вскрытия шкафа. Здесь её и задержали сотрудники правоохранительных органов.