Пьяный мужчина переехал супружескую пару в Сочи из-за замечания

По данным следствия, в ночь на 30 сентября 2024 года между фигурантом в состоянии алкогольного опьянения и супругами, проживающими по соседству на территории СНТ «Дубравушка» в поселке Горное Лоо в Лазаревском районе, произошла ссора. Причиной стала громкая музыка на участке обвиняемого.