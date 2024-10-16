Пьяный мужчина переехал супружескую пару в Сочи из-за замечания

По данным следствия, в ночь на 30 сентября 2024 года между фигурантом в состоянии алкогольного опьянения и супругами, проживающими по соседству на территории СНТ «Дубравушка» в поселке Горное Лоо в Лазаревском районе, произошла ссора. Причиной стала громкая музыка на участке обвиняемого.
В результате конфликта мужчина сел за руль автомобиля и наехал на соседей. Мужчина и женщина получили травмы различной степени тяжести. Действия обвиняемого пресекли местные жители. Пострадавших доставили в больницу.
— С целью установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевших, назначено проведение судебно-медицинских экспертиз, — уточнили в пресс-службе ведомства. — По уголовному делу продолжается проведение следственных действий.