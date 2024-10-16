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Два самолета рейсом Усть-Кут — Иркутск не смогли вылететь из-за непогоды

Новое время вылета еще не определили.

Источник: Комсомольская правда

В Усть-Куте два самолета не смогли вылететь в Иркутск из-за плохой погоды. Как сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, были задержаны рейсы на 09:05 и 11:00 16 октября. Новое время вылета пока неизвестно.

— Осетровская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с задержками рейсов, — поделились правоохранители.

В надзорном ведомстве контролирует соблюдение прав пассажиров, в том числе предоставление горячего им питания и номеров в гостинице. Также в аэропорту Усть-Кута организовали прием.