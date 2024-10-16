«Это долгожданная дочка»: жительница Башкирии с тяжелым аутоиммунным заболеванием смогла родить здорового ребенка

У семейной пары Башиных из Башкирии настоящая радость: у них родилась дочь Софья. Девочка была долгожданной, а ее появление далось ее маме Анастасии тяжело. Женщина страдает от тяжелого аутоиммунного заболевания — рассеянного склероза. Об уникальном случае рассказал министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.
Диагноз Анастасия узнала 10 лет назад. Заболевание атакует нервную систему и ставит под угрозу возможность выносить и родить ребенка, однако женщина не сдалась перед трудностями.
— Для меня это радостное событие стало личным, так как Анастасия была моей пациенткой. Девочка появилась на свет в городском перинатальном центре. Конечно, счастливому событию предшествовала большая предгравидарная подготовка, — рассказал глава ведомства.
Всего в Башкирии мамами с таким диагнозам в год становятся 20−30 женщин.
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