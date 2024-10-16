В Кишиневе по дороге из школы домой пропала 12-летняя девочка: Ее увел с собой какой-то парень

15 октября в Кишиневе (на Ботанике) пропала 12-летняя Лаура Арман. ЧП произошло после 15.00, сообщают ее родные. Села в троллейбус № 4 в направлении улиц Дачии и Христо Ботев.
Приметы: рост 167 см, телосложение среднее, глаза карие, волосы черные.
Одежда: голубая джинсовая куртка, белые ботинки, серые джинсы, школьный рюкзак.
— Она должна была после окончания уроков сесть на троллейбус и приехать домой, в Дурлешты, — рассказали «КП» в Молдове родные Лауры. — Одноклассники видели, как Лаура села в троллейбус в каким-то парнем лет 18, высоким брюнетом, поехала совсем в другую сторону. звоним ей на мобильный, не поднимает трубку, а потом вызов блокируется. Сразу же обратились в полицию.
Просьба ко всем, кто обладает какой-либо информацией, позвонить: 373−79616381; 069522443 или 112.