Мошенники украли 200 тысяч рублей и поиздевались над жителем Витебска

Мошенники похитили у жителя Витебска более 200 тысяч российских рублей, но еще поиздевались над ним. Подробности рассказали в телеграм-канал УВД Витебского облисполкома.
Жертвой мошенников стал 55-летний витебчанин. Белорус был на даче, когда ему позвонили в популярном мессенджере WhatsApp. Неизвестный сказал, что является сотрудником компании мобильной связи, и что мужчине следует установить на телефон специальное приложение, чтобы сохранить все данные, так как возможна блокировка номера.
Витебчанин поверил и сделал все, как говорил аферист. Заподозрил неладное мужчина только, когда лжесотрудник сказал ему открыть банковское приложение. Мужчина работал продолжительное время в России и на его банковском счету скопилась солидная сумма. Поэтому сразу же витебчанин попытался выключить телефон, однако это удалось сделать не сразу. А когда спустя время он снова включил гаджет, то ему вновь позвонили, и незнакомец издевательским тоном сказал мужчине, что все его персональные данные похищены и будут использованы для оформления кредита. Параллельно с этим начали приходить сообщения с оскорблениями и нецензурной бранью.
Тем же вечером мужчине пришло сообщение из банка о том, что с его счета списаны 217 тысяч российских рублей, тогда мужчина пошел в милицию.
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