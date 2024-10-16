Мошенники украли 200 тысяч рублей и поиздевались над жителем Витебска

Витебчанин поверил и сделал все, как говорил аферист. Заподозрил неладное мужчина только, когда лжесотрудник сказал ему открыть банковское приложение. Мужчина работал продолжительное время в России и на его банковском счету скопилась солидная сумма. Поэтому сразу же витебчанин попытался выключить телефон, однако это удалось сделать не сразу. А когда спустя время он снова включил гаджет, то ему вновь позвонили, и незнакомец издевательским тоном сказал мужчине, что все его персональные данные похищены и будут использованы для оформления кредита. Параллельно с этим начали приходить сообщения с оскорблениями и нецензурной бранью.