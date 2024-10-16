Отец погибшего Героя России из Омска удостоен медали «Отец солдата»

Мероприятие было организовано Всероссийским общественным движением «Отцы России». На церемонии присутствовали вице-спикер Государственной Думы России Анна Кузнецова и председатель правления движения Андрей Коченов.
Среди награжденных — Владимир Михеев, отец погибшего Героя России Бориса Михеева из Омска. Его сопровождали супруга Любовь Владимировна, мама погибшего героя, и Екатерина Вадимовна Евсеева, социальный координатор регионального филиала фонда «Защитники Отечества», курирующая семьи погибших.
Подполковник Борис Михеев получил от командования сложную задачу: остановить наступление превосходящих сил противника и удержать позиции. Несмотря на плотный вражеский огонь, офицер, рискуя жизнью, руководил своими бойцами. Противник был отброшен, но немедленно начал артиллерийский обстрел, после которого вновь пошёл в атаку.
Во время обстрела омич получил ранение, но отказался от эвакуации и продолжил руководить обороной. Бойцы под его командованием удержали позиции, а противник был отброшен.
Немедленно после боя подполковника Михеева доставили в госпиталь, но, к сожалению, спасти его не удалось. Указом Президента Российской Федерации подполковнику Борису Михееву посмертно было присвоено звание Героя Российской Федерации.
Подполковнику Михееву навсегда осталось 36 лет.
«Мы часто встречаемся с героями и их отцами. Вручение этой награды — это символ нашей гордости за их подвиги и поддержка. Спасибо отцам-героям за воспитание достойных сыновей, которые стали опорой для нашей страны», — отметила статс-секретарь — заместитель Министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.