Отец погибшего Героя России из Омска удостоен медали «Отец солдата»

«Мы часто встречаемся с героями и их отцами. Вручение этой награды — это символ нашей гордости за их подвиги и поддержка. Спасибо отцам-героям за воспитание достойных сыновей, которые стали опорой для нашей страны», — отметила статс-секретарь — заместитель Министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.