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Волгоградцев призвали быть вежливыми с телефонными мошенниками

Полицейские предупредили, что аферисты могут отомстить за грубость.

Звонки мошенников уже не являются редкостью, поэтому многие жители региона научились их распознавать. Если вы поняли, что на другом конце провода находится злоумышленник, то лучше просто прекратить общение.

Эмоции и желание поставить на место обманщика могут навредить абоненту. Если потенциальная жертва будет грубить или даже угрожать, то дистанционные преступники способны отомстить изощренным способом.

Многие мошенники объединяются в группы и ведут базу данных «клиентов». Особо агрессивные граждане, которые не попались на их уловки с первого раза, попадают в отдельный список.

В дальнейшем на них опробуют новую схему получения денег, которая еще не известна правоохранителям, сообщила «Волгоградская правда.ру».