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В Ростове силовики ликвидировали крупную нарколабораторию

Расследуется уголовное дело.

Источник: УФСБ России по Ростовской области

В Ростове задержаны трое производителей наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Ростовской области.

Мужчины работали в качестве так называемых «лаборантов». Они поставляли продукцию в один из интернет-магазинов. На производстве и в местах хранения «закладок» силовики изъяли более семи тыс. доз наркотика общей массой 1,3 кг. Также было обнаружено оборудование и прекурсоры.

Возбуждено уголовное дело. Нарушителей обвинили в незаконном производстве наркотиков (часть 5 статьи 228.1 УК России).