В Ростове силовики ликвидировали крупную нарколабораторию

В Ростове задержаны трое производителей наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Ростовской области.
Мужчины работали в качестве так называемых «лаборантов». Они поставляли продукцию в один из интернет-магазинов. На производстве и в местах хранения «закладок» силовики изъяли более семи тыс. доз наркотика общей массой 1,3 кг. Также было обнаружено оборудование и прекурсоры.
Возбуждено уголовное дело. Нарушителей обвинили в незаконном производстве наркотиков (часть 5 статьи 228.1 УК России).