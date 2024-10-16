В Ростове силовики ликвидировали крупную нарколабораторию

Мужчины работали в качестве так называемых «лаборантов». Они поставляли продукцию в один из интернет-магазинов. На производстве и в местах хранения «закладок» силовики изъяли более семи тыс. доз наркотика общей массой 1,3 кг. Также было обнаружено оборудование и прекурсоры.