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Уфимский врач посоветовала есть меньше чипсы, чтобы избежать вздутия живота

Врач из Уфы назвала основные причины вздутия живота.

Источник: Комсомольская правда

Уфимский врач-гастроэнтеролог Эльвира Белева рассказала жителям Башкирии, из-за чего возникает вздутие живота и как от него избавиться.

По словам медика, дискомфортное состояние может возникнуть из-за еды или синдрома избыточного бактериального роста. В последнем случае в кишечнике идет активный рост бактерий, который провоцирует газообразование и вздутие.

Переизбыток в меню бобовых, чипсов, фруктов, типа груши, арбуза, яблок, а также газированных напитков может дополнительно спровоцировать вздутие и усилить неприятные симптомы.

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