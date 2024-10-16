Уфимский врач посоветовала есть меньше чипсы, чтобы избежать вздутия живота

Уфимский врач-гастроэнтеролог Эльвира Белева рассказала жителям Башкирии, из-за чего возникает вздутие живота и как от него избавиться.
По словам медика, дискомфортное состояние может возникнуть из-за еды или синдрома избыточного бактериального роста. В последнем случае в кишечнике идет активный рост бактерий, который провоцирует газообразование и вздутие.
Переизбыток в меню бобовых, чипсов, фруктов, типа груши, арбуза, яблок, а также газированных напитков может дополнительно спровоцировать вздутие и усилить неприятные симптомы.
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