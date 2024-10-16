Олбани
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Швея-рецидивистка воровала понравившуюся одежду в магазинах Минска

Швея-рецидивистка пойдет под суд за кражу куртки в Минске.

Источник: Комсомольская правда

В Минске правоохранители задержали швею-рецидивистку, ворующую одежду, рассказал телеграм-канал «Милиция Минска» ГУДВ Мингорисполкома.

В милицию обратился столичный ипэшник, из торгового павильона которого украли куртку за 165 белорусских рублей. По видеокамерам в торговом объекте удалось установить, что куртку украла 42-летняя минчанка.

Женщина пришла в магазин одежды вместе с сожителем, примерила понравившуюся куртку, а когда продавец отвернулась, спрятала вещь в пакет и ушла. Украденную куртку изъяли и вернут владельцу.

Сообщается, что фигурантка работает швеей и ранее уже была судима за аналогичное преступление.

Еще мошенники украли 200 тысяч рублей и поиздевались над жителем Витебска.

А пьяный солигорчанин жестоко избил жену и пойдет под суд: «Лечение затянулось на месяцы».

И водитель сгорел заживо, когда авто въехало в дерево и загорелось под Свислочью.