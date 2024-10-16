Швея-рецидивистка воровала понравившуюся одежду в магазинах Минска

В Минске правоохранители задержали швею-рецидивистку, ворующую одежду, рассказал телеграм-канал «Милиция Минска» ГУДВ Мингорисполкома.
В милицию обратился столичный ипэшник, из торгового павильона которого украли куртку за 165 белорусских рублей. По видеокамерам в торговом объекте удалось установить, что куртку украла 42-летняя минчанка.
Женщина пришла в магазин одежды вместе с сожителем, примерила понравившуюся куртку, а когда продавец отвернулась, спрятала вещь в пакет и ушла. Украденную куртку изъяли и вернут владельцу.
Сообщается, что фигурантка работает швеей и ранее уже была судима за аналогичное преступление.
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