В Ростове участник террористического сообщества получил 15 лет лишения свободы

Участник террористического сообщества получил в Ростове-на-Дону 15 лет лишения свободы. Этот приговор вынесли в Южном окружном военном суде, сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.
По данным надзорного ведомства, гражданин Украины получил срок сразу по нескольким уголовным статьям, в том числе за содействие террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ), подготовку к теракту (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 361 УК РФ), а также за приобретение и хранение взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ).
— В 2022 году мужчина вступил в террористическое сообщество. Он заявил, что готов участвовать в совершении терактов на территории Запорожской области. Взрывчатку экстремист хранил в автомобильном колесе, которое было спрятано в гаражном боксе в Бердянске, — рассказали в прокуратуре.
Также, по данным следствия, осужденный занимался вербовкой и собирал сведения об окружающей обстановке.
Подсудимый получил 15 лет лишения свободы. Первые четыре года он проведет в тюрьме, а потом перейдет в колонию строгого режима. Дополнительное наказание — штраф в 500 тысяч рублей. Отметим, этот приговор пока не вступил в силу.