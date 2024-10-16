В Ростове участник террористического сообщества получил 15 лет лишения свободы

Подсудимый получил 15 лет лишения свободы. Первые четыре года он проведет в тюрьме, а потом перейдет в колонию строгого режима. Дополнительное наказание — штраф в 500 тысяч рублей. Отметим, этот приговор пока не вступил в силу.