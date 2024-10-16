В Омске стажёр помог спасти пенсионерку от мошенников

Благодаря оперативным действиям участкового-стажёра ОП № 10 Руслана Салимова и его коллег из патрульно-постовой службы удалось предотвратить крупное мошенничество. Инцидент произошёл в одном из торговых центров Омска. Полицейские заметили 69-летнюю женщину, которая нервничала, общаясь по телефону и собиралась совершить перевод крупной суммы денег через банкомат.
Полицейские сразу поняли, что женщина стала жертвой мошенников, и решили вмешаться. В ходе разговора выяснилось, что злоумышленники представлялись работниками Пенсионного фонда и убедили пожилую омичку передать код из СМС якобы для записи в очередь на перерасчёт пенсии. Затем они выдали себя за представителей Центрального банка и сообщили женщине о взломе её личного кабинета на портале «Госуслуги». Мошенники убедили омичку, что нужно срочно перевести деньги на «безопасный счет», чтобы якобы уберечь сбережения от похищения.
В результате доверчивая пенсионерка успела, к сожалению, отправить на мошеннический счет 1 265 000 рублей. Однако благодаря вмешательству полицейских был остановлен второй перевод на сумму 900 000 рублей, который женщина пыталась осуществить через банкомат.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Сейчас сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к преступлению.