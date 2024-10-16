В Омске стажёр помог спасти пенсионерку от мошенников

Полицейские сразу поняли, что женщина стала жертвой мошенников, и решили вмешаться. В ходе разговора выяснилось, что злоумышленники представлялись работниками Пенсионного фонда и убедили пожилую омичку передать код из СМС якобы для записи в очередь на перерасчёт пенсии. Затем они выдали себя за представителей Центрального банка и сообщили женщине о взломе её личного кабинета на портале «Госуслуги». Мошенники убедили омичку, что нужно срочно перевести деньги на «безопасный счет», чтобы якобы уберечь сбережения от похищения.