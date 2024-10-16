Знакомая убила омича и оставила его труп для гражданской жены

Как установило следствие, к преступлению причастна 31-летняя знакомая погибшего. По версии следствия, в ночь с 13 на 14 октября после совместного употребления алкоголя между женщиной и мужчиной возник конфликт, в ходе которого подозреваемая нанесла несколько ножевых ударов потерпевшему, от которых он скончался на месте. После этого она скрылась с места преступления.