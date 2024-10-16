В Самарской области уже сутки ищут голубоглазого 12-летнего подростка

В Самарской области ищут пропавшего 12-летнего подростка. Андрей Речкин из села Кирилловка Ставропольского района пропал 15 октября. Мальчика ищут волонтеры «ЛизаАлерт», ориентировка на него появилась в канале отряда днем 16 октября.
— Рост подростка 160 сантиметров, телосложение нормальное, волосы русые, а глаза голубые, — так описывается приметы пропавшего в ориентировке поисковиков.
Андрей был одет в синие штаны и куртку, а вот какая обувь была на мальчике, неизвестно. Любую информацию, которая поможет найти пропавшего подростка, можно сообщать по телефонам 112 или 8−800−700−54−52.