Пытавшаяся сберечь вклады пенсионерка из Башкирии отдала мошенникам 1 млн рублей

Как рассказали в пресс-службе МВД по РБ, жительнице Янаульского района в течение нескольких дней звонили неизвестные, которые представлялись то сотрудниками банка, то сотрудниками ФСБ. За это время мошенники убедили женщину в том, что ее данные утекли и с помощью них аферисты пытаются украсть деньги.