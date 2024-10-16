Пытавшаяся сберечь вклады пенсионерка из Башкирии отдала мошенникам 1 млн рублей

В Башкирии 59-летняя пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников. Женщина не только отдала аферистам все свои сбережения, но и влезла в долги.
Как рассказали в пресс-службе МВД по РБ, жительнице Янаульского района в течение нескольких дней звонили неизвестные, которые представлялись то сотрудниками банка, то сотрудниками ФСБ. За это время мошенники убедили женщину в том, что ее данные утекли и с помощью них аферисты пытаются украсть деньги.
— Для решения «проблемы» женщина была вынуждена отправиться в банк, где сняла все свои сбережения, оформила несколько кредитов и перевела почти один миллион рублей на специальный «сберегательный» счет, — добавили в МВД.
Всего за сутки мошенники украли у жителей Башкирии четыре миллиона рублей.
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