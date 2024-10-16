Шесть иностранцев погибли и еще четверо пострадали в ДТП в Мангистау

«16 октября в 7:30 утра на трассе Бейнеу-Тажен произошло дорожно-транспортное происшествие с участием транспортного средства Jac. Автомобиль совершил столкновение с грузовой автомашиной “МАН”, который стоял на обочине дороги, ожидая очереди на проезд через границу».
Всего в автомобиле находилось 10 человек — все граждане Узбекистана, возвращавшиеся из России. Из них шестеро погибли, еще 4 человека госпитализированы в Бейнеускую ЦРБ. И грузовик, и легковой автомобиль также зарегистрированы в Узбекистане.
«Состояние пострадавших средней степени тяжести. Необходимое лечение получают в полном объеме», — говорится в сообщении.
По факту начато досудебное расследование. О происшествии сообщили генеральному консулу Узбекистана в Актау.