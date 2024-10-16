Шесть иностранцев погибли и еще четверо пострадали в ДТП в Мангистау

Всего в автомобиле находилось 10 человек — все граждане Узбекистана, возвращавшиеся из России. Из них шестеро погибли, еще 4 человека госпитализированы в Бейнеускую ЦРБ. И грузовик, и легковой автомобиль также зарегистрированы в Узбекистане.