Школы Уфы уйдут на «дистанционку» из-за форума «Россия — спортивная держава»

Школы Уфы на время проведения форума «Россия — спортивная держава» перейдут на дистанционный формат обучения. Об этом сообщают родители столичных школьников. По их словам, дети будут заниматься дома 17 и 18 октября.
Точно известно, что занятия в оффлайн-формате отменили учебные заведения № 69, № 15, № 89, № 88, № 24, № 113 и № 102. В последней гимназии объяснили принятые меры безопасностью детей.
— Никакой официальной формулировки у нас нет. Просто переведут на дистанционное обучение в связи с форумом, чтобы просто обезопасить, — цитирует телеканал UTV руководство школы № 102.
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