«Втянула дочь, родственников и знакомых». Владелица магазинов одежды нанесла ущерб государству на 3,1 миллиона рублей

В новых магазинах в качестве ИП фигуранты регистрировали своих родственников и знакомых. При этом фактически 61-летняя женщина по сути продолжала вести один бизнес, но через подставных лиц. Во время следствия во всех магазинах прошли обыски. И было установлено, что кроме дробления бизнеса еще в документации не полностью отражалась выручка, работники проводили платежи «мимо кассы». В УСК подчеркнули, что этому способствовало то, что покупатели зачастую не требовали чеки за покупку товара, и сами продавцы порой настаивали, чтобы оплата производилась наличными, ссылаясь на неработающие кассовые аппараты.