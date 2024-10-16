«Втянула дочь, родственников и знакомых». Владелица магазинов одежды нанесла ущерб государству на 3,1 миллиона рублей

В Беларуси владелица магазинов одежды раздробила бизнес, чтобы уклоняться от уплаты налогов и нанесла ущерб государству на 3,1 миллиона белорусских рублей. Подробности сообщили в управлении Следственного комитета по Брестской области.
Установлено, что 61-летняя предпринимательница из Ивацевичского района искусственно разделила свой бизнес на несколько более мелких юрлиц, чтобы снизить налоговую нагрузку. Это позволяло ей годами искусственно пользоваться льготным режимом налогообложения и платить меньше налогов.
Сначала жительница Ивацевичского района была ИП, торгуя одеждой в розницу. Потом она учредила юрлицо и благодаря растущей прибыли открыла магазины на территории Брестской, Гродненской и Минской областей. Сразу же, чтобы уклоняться от уплаты налогов, женщина привлекла большое количество подконтрольных индивидуальных предпринимателей и вовлекла в преступную деятельность 38-летнюю дочь.
В новых магазинах в качестве ИП фигуранты регистрировали своих родственников и знакомых. При этом фактически 61-летняя женщина по сути продолжала вести один бизнес, но через подставных лиц. Во время следствия во всех магазинах прошли обыски. И было установлено, что кроме дробления бизнеса еще в документации не полностью отражалась выручка, работники проводили платежи «мимо кассы». В УСК подчеркнули, что этому способствовало то, что покупатели зачастую не требовали чеки за покупку товара, и сами продавцы порой настаивали, чтобы оплата производилась наличными, ссылаясь на неработающие кассовые аппараты.
Не отраженную в документации выручку потом тратили на выплату зарплаты «в конвертах», чтобы занижать налоговую базу и не платить обязательные страховые взносы.
В итоге с 2016 по 2023 годы, обвиняемые причинили ущерб государству на сумму свыше 3,1 миллиона белорусских рублей. Был наложен арест на их имущество, после продажи которого государству возместили ущерб на сумму более 1 миллиона белрублей.
— Обвиняемые признали вину в совершенных преступлениях и сотрудничали со следствием, — прокомментировали в пресс-службе.
Владелице сети магазинов инкриминируют уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, уклонение от исполнения обязанностей налогового агента по перечислению налогов, уклонение от уплаты страховых взносов (ч.3 ст. 243, ч.2 ст.243−1 и ч.1 ст.243−3 Уголовного кодекса Беларуси).
Между тем самые коррумпированные отрасли названы прокуратурой Беларуси.
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