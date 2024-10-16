Бастрыкину доложат о покушении на убийство пяти человек на Бору

Председателю СК РФ Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела о покушении на убийство пяти человек в Нижегородской области. Инцидент произошёл на Бору, где водитель умышленно наехал на толпу пешеходов. Об этом сообщает Информационный центр ведомства.
Наезд на пешеходов произошёл в микрорайоне Боталово вечером 12 октября. По версии следствия, между двумя компаниями произошел конфликт, после которого один из его участников сел за руль машины и сбил пятерых человек. После наезда пострадавших доставили в больницу.
Также известно, что фигуранту дела уже скоро предъявят обвинение и изберут меру пресечения.
Тем временем Александр Бастрыкин дал поручение главе нижегородского СУ СК Айрату Ахметшину доложить о ходе расследования дела.