Бастрыкину доложат о покушении на убийство пяти человек на Бору

Наезд на пешеходов произошёл в микрорайоне Боталово вечером 12 октября. По версии следствия, между двумя компаниями произошел конфликт, после которого один из его участников сел за руль машины и сбил пятерых человек. После наезда пострадавших доставили в больницу.