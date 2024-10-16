Житель Бурятии сядет в тюрьму за издевательства над 12-летним сыном

В Бурятии мужчину отправили за решетку за издевательства над сыном-подростком. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе СУ СКР республики, он регулярно оставался дома с тремя детьми пока его неофициальная жена уходила на работу. С февраля 2023 года он за мелкие провинности бил и унижал 12-летнего сына. Также уже признанный виновным оскорблял его и заставлял делать всю работу по дому.