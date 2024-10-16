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Житель Бурятии сядет в тюрьму за издевательства над 12-летним сыном

Мужчина избивал и унижал сына-подростка.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Бурятии мужчину отправили за решетку за издевательства над сыном-подростком. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе СУ СКР республики, он регулярно оставался дома с тремя детьми пока его неофициальная жена уходила на работу. С февраля 2023 года он за мелкие провинности бил и унижал 12-летнего сына. Также уже признанный виновным оскорблял его и заставлял делать всю работу по дому.

— При проведении процессуальной проверки по данному факту следствием были выявлены факты истязания ребенка со стороны отца. Сейчас дети проживают с бабушкой, являющейся опекуном, — пояснили следователи.

Его неофициальная жена скончалась в 2024 году. По решению суда мужчине назначили пять лет колонии строго режима.