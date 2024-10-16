Экипаж Ми-8, в катастрофе которого погибли пермяки, мог «потерять землю»

Ознакомившиеся с отчетом собеседники «Ъ-Прикамье» с опытом полетов на различных модификациях Ми-8 предполагают, что непосредственной причиной столкновения с землей могло стать раннее начало снижения воздушного судна. «Судя по параметрам и траектории заключительного этапа полета, экипаж планировал набрать высоту до расчетной точки, чтобы перевалить через хребет, и от нее начать снижение, — считает один из них, — но до этой точки вертолет не долетел». По словам авиаторов, такое возможно из-за потери экипажем визуального контакта с поверхностью и ориентирами на земле, которая могла произойти из-за ухудшения видимости. К полетам в этих условиях ни экипаж, ни воздушное судно оказались не готовы, поскольку вертолет нельзя было пилотировать по приборам.