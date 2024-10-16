Экипаж Ми-8, в катастрофе которого погибли пермяки, мог «потерять землю»

В документе не содержится выводов о причинах авиационного происшествия, но приводятся данные о технических параметрах полета, его траектории и метеоусловиях в день катастрофы. Из отчета следует, что забрав на площадке 19 туристов, экипаж произвел взлет и начал полет в сторону Николаевки с набором высоты до 1,5 тыс. м. Примерно в 16 часов 4 минуты местного времени пилоты связались с диспетчером и сообщили, что борт прибудет через пять минут, но до места назначения вертолет не долетел.
Командиром вертолета был опытный 38-летний пилот, налет которого на вертолетах Ми-8 различных модификаций за 12 лет составил 5278 часов. Его 23-летний коллега за два года налетал 297 часов. Как указывается в отчете, оба имели допуск только на вылеты по правилам визуальных полетов (при высоте нижней границы облачности (ВНГО) не менее 150 м и горизонтальной видимости не меньше 2 тыс. м.). Разбившийся вертолет также был допущен Росавиацией только для визуальных полетов.
Подробную метеосводку экипаж получил за несколько часов до вылета по аэродрому Елизово (катастрофа произошла в 35 км западнее этого объекта). На момент происшествия погода именно на этом аэродроме соответствовала допуску командира: ВНГО составляла 240 м, горизонтальная видимость 9 тыс. м. В то же время в районе полетов, где произошла катастрофа, метеоусловия были сложными: метеорологи ожидали местами видимость 1 тыс. м, а также значительную область с нижней границей от 800 до 80 м над уровнем моря.
Из отчета следует, что в 16 часов 7 минут местного времени вертолет зацепил хвостовой балкой и рулевым винтом западный склон одной из гор на высоте более 970 м. От удара машина «перепрыгнула» через хребет и упала на восточном склоне, разрушилась и сгорела.
Ознакомившиеся с отчетом собеседники «Ъ-Прикамье» с опытом полетов на различных модификациях Ми-8 предполагают, что непосредственной причиной столкновения с землей могло стать раннее начало снижения воздушного судна. «Судя по параметрам и траектории заключительного этапа полета, экипаж планировал набрать высоту до расчетной точки, чтобы перевалить через хребет, и от нее начать снижение, — считает один из них, — но до этой точки вертолет не долетел». По словам авиаторов, такое возможно из-за потери экипажем визуального контакта с поверхностью и ориентирами на земле, которая могла произойти из-за ухудшения видимости. К полетам в этих условиях ни экипаж, ни воздушное судно оказались не готовы, поскольку вертолет нельзя было пилотировать по приборам.
Сегодня Росавиация отправила письмо эксплуатантам вертолетов Ми-8. Госорган просит провести с экипажами занятия по анализу метеоусловий и порядку принятия решения на выполнение полета, а также по действиям при попадании в условия, к которым экипаж не подготовлен, и порядку «вывода судна из необычного углового положения с использованием основных пилотажных приборов».