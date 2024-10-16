Одним из пострадавших от камнепада на Алтае оказался турист из Перми

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о другом происшествии с туристами, в котором пострадали жители Перми. 31 августа на Камчатке перестал выходить на связь вертолёт с туристической группой на борту. Через несколько дней поисков транспорт был найден разбившимся. Все члены экипажа и пассажиры скончались. Среди погибших оказались также и шестеро туристов из Перми.