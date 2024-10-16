Одним из пострадавших от камнепада на Алтае оказался турист из Перми

Турист из Перми оказался одним из пострадавших от камнепада в горах Алтая, сообщает СУ СКР по республике Алтай.
Речь идёт о трагическом инциденте, который случился 14 октября в районе села Акташ. Группа туристов попала под камнепад на Курайском горном хребте. Во время происшествия несколько человек пострадали. Одна из туристок — 18-летняя студентка Новосибирского государственного университета скончалась на месте от полученных травм.
Как сообщает СУ СКР республики Алтай, во время инцидента пострадали ещё два человека, среди которых оказался и 21-летний житель Перми. Он и 23-летняя девушка из Иркутской области были эвакуированы с травмами.
«Пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается медицинская помощь, угрозы их жизни не имеется», — рассказало ведомство о состоянии пострадавших.
По данным сайта altai.aif.ru, травмированный во время камнепада пермяк получил ушиб ноги. Изначально у мужчины подозревали перелом. После происшествия СУ СКР республики возбудило уголовное дело по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших смерть человека».
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о другом происшествии с туристами, в котором пострадали жители Перми. 31 августа на Камчатке перестал выходить на связь вертолёт с туристической группой на борту. Через несколько дней поисков транспорт был найден разбившимся. Все члены экипажа и пассажиры скончались. Среди погибших оказались также и шестеро туристов из Перми.